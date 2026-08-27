KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Сунгат Есимханов освобожден от должности вице-министра энергетики Казахстана

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович освобожден от должности вице-министра энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает Kazinform.

    Сунгат Есимханов
    Фото: primeminister.kz

    Ранее сообщалось, что Алтай Абай освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Казахстана, а Ербол Адаев — от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента.

    Также от должностей освобождены Дархан Ахмедиев — заместитель министра обороны Казахстана, и Сатыбалды Буршаков — посол Казахстана в Северной Македонии и 


     

    Правительство РК Минэнерго РК Освобождение от должности
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор