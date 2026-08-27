Ербол Адаев освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента

Распоряжением Главы государства Адаев Ербол Даненович освобожден от должности заведующего Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что Алтай Абай освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Казахстана.

Также от должностей освобождены Дархан Ахмедиев — заместитель министра обороны Казахстана, и Сатыбалды Буршаков — посол Казахстана в Северной Македонии.



