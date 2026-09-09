Появится ли в Alatau City аналог МФЦА для инвесторов, ответил Тимур Сулейменов

В кулуарах Astana Finance Days главу Нацбанка спросили, возможно ли создание в Alatau City финансового хаба по примеру Международного финансового центра «Астана», в том числе со специальными условиями для привлечения инвесторов.

— Это должен предлагать рынок. Мы регулятор, мы с удовольствием поддержим. Мы создали, наверное, одну из самых современных регуляторных сред. Не просто на уровне закона. В Казахстане все детально прописано и на уровне постановлений и приказов: риск-веса, требования к их применению, где и какие инструменты можно или нельзя использовать, квалификационные требования — все это прописано в Казахстане абсолютно детально, то есть ты можешь с этим работать. У нас есть инфраструктура на KASE, в Центральном депозитарии. То есть две ноги у нас есть, теперь нужны продукты. Продукты уже мы точно не можем сами придумать. Продукты должен давать рынок, — ответил Сулейменов.

Напомним, Alatau City развивается как город со специальным правовым режимом и должен стать новым центром деловой активности и инноваций. В мае 2026 года был подписан Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау», который предусматривает особые подходы к регулированию предпринимательства, финансового рынка и цифровых активов. В городе также планируется развивать новые финансовые инструменты и финтех-индустрию.

О том, как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.