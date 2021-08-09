+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сухостой загорелся в ущелье Кимасар близ Алматы

9 Августа 2021 12:16
Поделиться:
Сухостой загорелся в ущелье Кимасар близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы в ущелье Кимасар загорелся сухостой. Пожар был локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Женщина утонула в реке Ульба в Усть-Каменогорске
Стрельба в центре Торонто: есть жертвы и раненые Второй по величине в истории лесной пожар зафиксирован в Калифорнии Ребенок потерялся на берегу Капшагая: спасатели нашли родителей

В пресс-службе ДЧС Алматы уточнили, что 9 августа в 5:49 утра поступило сообщение о возгорании сухой травы и бурелома на склоне горы в Медеуском районе ущелья Кимасар. К месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе ДЧС - 36 человек, 9 единиц техники, а также сотрудники Иле-Алатауского нацпарка.

«Из-за крутого склона отсутствовала возможность применения пожарной техники, в связи с чем, подъем к очагу загорания осуществлен в пешем порядке! По прибытии установлено горение сухой травы и бурелома отдельными очагами, на площади 500 квадратных метров. Для тушения использовались ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Проведена опашка места загорания, принятыми мерами возгорание локализовано в 07:39 часов», - сообщили в ДЧС.

В связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности, в ведомстве просят жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни.

Напоминаем, в соответствии с частью 3, ст.367 КРК об АП нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях, влечет привлечение к адмответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП - 291 700 тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Алматинская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Женщина утонула в реке Ульба в Усть-Каменогорске
Стрельба в центре Торонто: есть жертвы и раненые
Второй по величине в истории лесной пожар зафиксирован в Калифорнии
Ребенок потерялся на берегу Капшагая: спасатели нашли родителей
Популярное
1 Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
2 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
3 Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
4 Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
5 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
6 Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады
Читайте также
Более 1500 человек заболели КВИ за сутки в Алматы
Ребенок потерялся на берегу Капшагая: спасатели нашли родителей
Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев
Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив