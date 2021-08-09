Сухостой загорелся в ущелье Кимасар близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы в ущелье Кимасар загорелся сухостой. Пожар был локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы уточнили, что 9 августа в 5:49 утра поступило сообщение о возгорании сухой травы и бурелома на склоне горы в Медеуском районе ущелья Кимасар. К месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе ДЧС - 36 человек, 9 единиц техники, а также сотрудники Иле-Алатауского нацпарка.

«Из-за крутого склона отсутствовала возможность применения пожарной техники, в связи с чем, подъем к очагу загорания осуществлен в пешем порядке! По прибытии установлено горение сухой травы и бурелома отдельными очагами, на площади 500 квадратных метров. Для тушения использовались ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Проведена опашка места загорания, принятыми мерами возгорание локализовано в 07:39 часов», - сообщили в ДЧС.

В связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности, в ведомстве просят жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни.

Напоминаем, в соответствии с частью 3, ст.367 КРК об АП нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях, влечет привлечение к адмответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП - 291 700 тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.