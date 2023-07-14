Сухостой загорелся на площади 500 га в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области на фоне чрезвычайно высокого класса пожарной опасности произошло возгорание сухой травы на площади 500 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

«Возгорание произошло в 15 км от села Кайнар района имени Биржан Сал. Угрозы населенным пунктам нет, однако тушение осложняется ветром до 7 м/с и температурой + 38 градусов», - сообщает ДЧС.

В тушении возгорания задействованы силы и средства департамента в количестве 62 человека личного состава и 8 единиц техники, а также силы и средства местных исполнительных органов.

Тушение пожара продолжается.

ДЧС Акмолинской области просит жителей соблюдать меры пожарной безопасности в лесостепных массивах.