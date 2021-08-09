Сухостой в горах Алматы тушили при помощи вертолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Алматы ликвидировали возгорание сухостоя в ущелье Кимасар при помощи вертолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы ранее сообщили, что 9 августа в 5:49 утра поступило сообщение о возгорании сухой травы и бурелома на склоне горы в Медеуском районе ущелья Кимасар.

«К месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе ДЧС - 36 человек, 9 единиц техники, а также сотрудники Иле-Алатауского нацпарка. По прибытии установлено горение сухой травы и бурелома отдельными очагами на площади 500 квадратных метров. Из-за крутого склона отсутствовала возможность подъема пожарной техники, но пожарные нашли выход – от пожарного автомобиля «АПМ» была протянута рукавная линия, шланг высокого давления в длину более 400 метров с перепадом по высоте – более 100 метров, что сопоставимо с высотой 30 этажного здания. Подъем к очагу загорания осуществлен в пешем порядке. Для тушения использовались ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Проведена опашка места загорания, принятыми мерами возгорание локализовано в 07:39 часов. В тушении загоревшегося сухостоя задействован авиаборт Ми-171 МЧС РК, в 13:41 удалось добиться полной ликвидации», - сообщили в ДЧС.

Сообщается, что в первой половине дня пожарные одновременно ликвидировали загорания сухостоя в Медеуском районе по улице Акмешит - 7 тысяч квадратных метров, в Алатауском районе, Индустриальная зона - площади 1,5 га, в Наурызбайском районе по ул. Коктерек (1000 квадратных метров).

В ДЧС в связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности просят жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни.

Напомним, в соответствии с частью 3, ст.367 КРК об АП нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях, влечет привлечение к адмответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП - 291 700 тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.