Сухостой горит на склоне возле Кок-Тобе в Алматы
Видео пожара распространяется в Сети. По данным ДЧС Алматы, в 18:58 огнеборцы направлены по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова.
«Едва в 18:56 ликвидировали горение сухостоя на склонах у кладбища Кенсай, как в 18:58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова. Загорелся участок склона горы около дома, 78», - сообщили в пресс-службе ДЧС.
В ведомстве добавили, что ранг пожара повышен, наращиваются силы и средства служб взаимодействия города. Для разведки территории применяются дроны, в 20:03 с южной стороны достигнута локализация.
Кроме того, в ДЧС ответили, что в ночное время авиация по тушению природных пожаров из-за техники безопасности не привлекается.
Ранее огнеборцы ликвидировали природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы.
Кадр из видео