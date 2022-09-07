Сухостой горит на склоне возле Кок-Тобе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Природные пожары на склонах гор в Алматы не прекращаются. Сухостой загорелся теперь в районе Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара распространяется в Сети. По данным ДЧС Алматы, в 18:58 огнеборцы направлены по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова.





«Едва в 18:56 ликвидировали горение сухостоя на склонах у кладбища Кенсай, как в 18:58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова. Загорелся участок склона горы около дома, 78», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве добавили, что ранг пожара повышен, наращиваются силы и средства служб взаимодействия города. Для разведки территории применяются дроны, в 20:03 с южной стороны достигнута локализация.

Кроме того, в ДЧС ответили, что в ночное время авиация по тушению природных пожаров из-за техники безопасности не привлекается.

Ранее огнеборцы ликвидировали природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы.













Кадр из видео