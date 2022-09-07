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    19:44, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сухостой горит на склоне возле Кок-Тобе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Природные пожары на склонах гор в Алматы не прекращаются. Сухостой загорелся теперь в районе Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара распространяется в Сети. По данным ДЧС Алматы, в 18:58 огнеборцы направлены по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова.


    «Едва в 18:56 ликвидировали горение сухостоя на склонах у кладбища Кенсай, как в 18:58 сводный отряд ДЧС по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова. Загорелся участок склона горы около дома, 78», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В ведомстве добавили, что ранг пожара повышен, наращиваются силы и средства служб взаимодействия города. Для разведки территории применяются дроны, в 20:03 с южной стороны достигнута локализация.

    Кроме того, в ДЧС ответили, что в ночное время авиация по тушению природных пожаров из-за техники безопасности не привлекается.

    Ранее огнеборцы ликвидировали природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы.





    Кадр из видео


    Теги:
    Пожар Алматы Видео Происшествия Происшествия, ЧС
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