Сухостой горит на Кок-Жайлау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на склоне горы в районе урочища Кок-Жайлау. По предварительным данным, горит сухостой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 сентября в Медеуском районе, в районе урочища Кок-Жайлау, на высоте 1720 метров, предварительно, происходит горение сухостоя на склоне горы. По повышенному рангу задействованы силы и средства ДЧС Алматы, ГНПП «Иле-Алатау», АО «Казавиалесохрана», а также борт АО «Казавиаспас», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия в общей сложности работают более 117 человек и 13 единиц техники, в том числе один вертолет. Задействован также служебный конный патруль государственных инспекторов национального парка.

«Тушение пожара осложняется труднодоступностью местности, перепадами высот, невозможностью применения техники. Для тушения используются ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты – хлопушки и лопаты. В настоящее время, одновременно с тушением пожара по повышенному рангу, осуществляется сбор личного состава и наращивание группировки сил и средств алматинского гарнизона ДЧС, который будет задействован по мере необходимости», - добавили в ДЧС.

Контроль осуществляется посредством камеры видеонаблюдения.

Огнеборцы напомнили, что с 25-26 сентября в окрестностях Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. Жителей и гостей города просят отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. В случае наступления серьёзных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.