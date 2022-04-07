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    13:37, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Сухостой горел на склоне горы в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Наурызбайском районе Алматы ночью горел сухостой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматы сообщили, что 6 апреля в 19:50 в Наурызбайском районе в мкр Галамат, около конного клуба, загорелся сухостой на склоне горы. К месту загорания пожарные следовали в пешем порядке, из-за обрывистой местности затруднен подъезд техники. Жители подсказали пожарным тропинку.

    «Подъем к очагу загорания осуществлен в пешем порядке. Для тушения использовались ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). Принятыми мерами загорание удалось ликвидировать в 20:28. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Также 6 апреля днем в 15:28 в мкр Ожет в Алатауском районе произошло загорание сухой травы в логу на общей площади 1000 квадратных метров. Огонь успел перекинуться на хозпостройку, вплотную пристроенной к частному дому.

    На ликвидацию загорания направлено семь единиц техники и более 20 человек личного состава. Пожар локализован в 16:00 и ликвидирован в 16:30. Причина пожара - открытый источник огня.

    По данным ДЧС, сухостой начал гореть в Алматы после окончания дождей. С 30 марта пожарные выезжали на 25 случаев загорания сухостоя общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров.

    На сегодня в Алатауском, Бостандыкском, Турксибском районах мегаполиса начаты превентивные меры, где при помощи сил акиматов районов проведен скос сухой разросшейся травы объемом в несколько гектаров, спецтехникой проложены минерализованные полосы протяженностью более 3 км, чтобы избежать распространения внезапно возникшего пожара.

    В связи с началом пожароопасного периода, жителей и гостей города просят отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. Виновные лица несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность, добавили пожарные.

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    Пожар Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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