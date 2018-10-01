Сухое верблюжье молоко из Туркестанской области пойдет на экспорт

ТУРЕКСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области запустили новый завод по производству сухого верблюжьего молока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В предприятие вложено 23 млн долларов. 98% из них - инвестиции. Завод намерен производить до 2,5 тыс.тонн сухого молока в год. Сырье будут закупать у местных фермерских хозяйств. На первом этапе трудоустроено 85 казахстанцев.

Сейчас идут последние приготовления перед запуском. Здесь будет применена передовая технология низкотемпературной сухой стерилизации, которая не разрушает питательные свойства молока. 90% продукции пойдет на экспорт. Ведь верблюжье молоко очень полезно при лечении разных заболеваний.

По информации управления предпринимательства индустриально-инновационного развития Туркестанской области, завод готов производить до 100 тонн сухого молока в сутки. Сырьем будут обеспечивать местные хозяйства. Предприятие уже заключило договора с 82-мя фермерами. Свежее верблюжье молоко будут закупать по цене чуть выше одного доллара за литр. Сейчас в Туркестанской области насчитывается 29 тысяч верблюдов. Ежегодный прирост составляет 3-4 тысячи. Местные власти уверены, новый завод создаст благоприятную среду для бурного развития верблюдоводства в регионе.