-
-
-
-
-
01:45 120
-
-
-
-
-
-
вчера 23:07 145
-
-
вчера 22:30 142
-
вчера 22:11 500
-
-
-
вчера 21:18 178
-
-
-
-
вчера 20:07 215
-
-
-
вчера 19:11 280
-
вчера 18:51 701
-
-
-
-
вчера 18:30 216
-
-
вчера 18:14 292
-
-
-
-
-
-
вчера 17:41 306
-
-
Сухое верблюжье молоко из Туркестанской области пойдет на экспорт
ТУРЕКСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области запустили новый завод по производству сухого верблюжьего молока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
В предприятие вложено 23 млн долларов. 98% из них - инвестиции. Завод намерен производить до 2,5 тыс.тонн сухого молока в год. Сырье будут закупать у местных фермерских хозяйств. На первом этапе трудоустроено 85 казахстанцев.
Сейчас идут последние приготовления перед запуском. Здесь будет применена передовая технология низкотемпературной сухой стерилизации, которая не разрушает питательные свойства молока. 90% продукции пойдет на экспорт. Ведь верблюжье молоко очень полезно при лечении разных заболеваний.
По информации управления предпринимательства индустриально-инновационного развития Туркестанской области, завод готов производить до 100 тонн сухого молока в сутки. Сырьем будут обеспечивать местные хозяйства. Предприятие уже заключило договора с 82-мя фермерами. Свежее верблюжье молоко будут закупать по цене чуть выше одного доллара за литр. Сейчас в Туркестанской области насчитывается 29 тысяч верблюдов. Ежегодный прирост составляет 3-4 тысячи. Местные власти уверены, новый завод создаст благоприятную среду для бурного развития верблюдоводства в регионе.
- Как на элеваторах СКО проверяют качество зерна
- Ученый из Туркестана: Инициативы Президента окажут большую поддержку образованию
- Почти 300 тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии
- Фестиваль баурсака и кумыса организовала Карагандинская область в Астане
- Более 90 тонн риса привезла Кызылординская область на ярмарку в Астану
- На дефицит специалистов в отрасли сетуют рисоводы Алматинской области