    Сухая трава и мусор загорелись в Астане

    Сегодня в районе Сарайшык Астаны, на территории дачного общества «Зеленая роща», загорелись сухая трава и складированный мусор, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

    кадр из видео

    — Оперативным действиям подразделений МЧС было предотвращено распространения огня на рядом расположенные дачные дома. Загорание ликвидировано. Площадь возгорания составила 500 кв. м, — сообщили в МЧС.

    В ведомстве добавили, что пострадавших нет. 

    Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного периода в Астане на открытых пространствах зарегистрированы 24 случая возгорания сухой травы.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор