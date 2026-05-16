Сухая трава и мусор загорелись в Астане

Сегодня в районе Сарайшык Астаны, на территории дачного общества «Зеленая роща», загорелись сухая трава и складированный мусор, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

— Оперативным действиям подразделений МЧС было предотвращено распространения огня на рядом расположенные дачные дома. Загорание ликвидировано. Площадь возгорания составила 500 кв. м, — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного периода в Астане на открытых пространствах зарегистрированы 24 случая возгорания сухой травы.