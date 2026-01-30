Судья Конституционного суда разъяснил изменения в системе правосудия и местного управления

По его словам, в восьмом разделе Конституции — «Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы» — были значительно усилены конституционные принципы правосудия. В частности, расширены формы судопроизводства, укреплена независимость судей, урегулированы кадровые вопросы судебной системы, а также на конституционном уровне официально закреплен правовой статус адвокатуры.

— Это важный шаг в развитии судебной системы, направленный на повышение гарантий защиты прав и свобод человека, а также на укрепление доверия общества к институтам правосудия, — отметил Бакыт Нурмуханов.

Кроме того, он сообщил, что девятый раздел Конституции, посвященный вопросам местного государственного управления и самоуправления, был пересмотрен с учетом перехода к Курултаю и проводимой в стране административной реформы. Ряд положений, по его словам, уточнен и адаптирован к новым условиям государственного управления.

— Обновление данного раздела отражает стремление к более эффективной модели взаимодействия государства и общества на местном уровне, — подчеркнул судья Конституционного Суда.

Также Бакыт Нурмуханов обратил внимание на появление нового, десятого раздела Конституции, регламентирующего порядок внесения изменений и дополнений в Основной закон, а также на содержание одиннадцатого раздела «Заключительные и переходные положения». В частности, изменения в Конституцию теперь могут вноситься исключительно по решению Президента и только посредством всенародного референдума. При этом в число субъектов, предлагающих его проведение, включен Қазақстан Халық Кеңесі. Кроме того, определены сроки введения новой Конституции в действие и порядок приведения законодательства в соответствие с ее нормами.

