Судимые и лица с психическими расстройствами были опекунами в Акмолинской области

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, проведенным анализом было установлено, что уполномоченные органы назначали опекунами лиц, осужденных за убийство и другие преступления. Однако в соответствии с действующим законодательством, опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания.

— К примеру, опекуном сразу двух недееспособных лиц было лицо, ранее судимое за убийство. В другом случае опекуном недееспособного лица назначен гражданин, имеющий диагноз «шизофрения». Уполномоченными органами также не предпринимались меры по снятию недееспособных граждан с учета. В результате 28 умерших лиц области продолжали числиться в базе как лица, состоящие на учете по категории «недееспособные», — поделились в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами были отстранены от исполнения обязанностей. Все сведения по недееспособным приведены в соответствие.

Как добавили в ведомстве: виновные лица привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что около 140 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Акмолинской области.