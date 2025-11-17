РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:38, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Судимые и лица с психическими расстройствами были опекунами в Акмолинской области

    Ранее судимый за убийства оказался опекуном сразу двух недееспособных лиц в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы прокуратурасы «Orda» сайтының бас редакторына ескерту жасады
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, проведенным анализом было установлено, что уполномоченные органы назначали опекунами лиц, осужденных за убийство и другие преступления. Однако в соответствии с действующим законодательством, опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания.

    — К примеру, опекуном сразу двух недееспособных лиц было лицо, ранее судимое за убийство. В другом случае опекуном недееспособного лица назначен гражданин, имеющий диагноз «шизофрения». Уполномоченными органами также не предпринимались меры по снятию недееспособных граждан с учета. В результате 28 умерших лиц области продолжали числиться в базе как лица, состоящие на учете по категории «недееспособные», — поделились в прокуратуре.

    После вмешательства прокуратуры ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами были отстранены от исполнения обязанностей. Все сведения по недееспособным приведены в соответствие.

    Как добавили в ведомстве: виновные лица привлечены к ответственности.

    Ранее сообщалось, что около 140 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Акмолинской области.

     

    Теги:
    Закон и порядок Опекунство Прокуратура Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают