Около 140 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Акмолинской области

По информации прокуратуры Акмолинской области, на заседании были

рассмотрены нарушения жилищных и других социальных прав, допущенные

местными исполнительными органами.

— К примеру, 138 детей-сирот незаконно сняты с жилищной очереди, 21

ребенок поставлен в очередь с нарушением сроков, двое патронатных детей

проживали с опекуном без договора. В Бурабайском районе из-за

несвоевременного принятия мер по наложению обременения на имущество в

дом наследников самовольно вселился посторонний человек, который

является фигурантом уголовного дела. В Сандыктауском районе в течение

двух лет в квартире, предназначенной для сироты, проживал руководитель

государственного учреждения, — сообщили в ведомстве.

Имущество было возвращено наследникам, а квартира, где проживал

руководитель госучреждения, передана сироте. Однако такие факты не

единичны.

— По актам надзора 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной

ответственности, один руководитель освобожден от занимаемой должности,

еще один уволен. Права детей-сирот восстановлены, — добавили в

прокуратуре.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в квартире для ребенка-сироты

два года жил акмолинский чиновник.