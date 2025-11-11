РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:03, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Около 140 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Акмолинской области

    Такую статистику озвучили на заседании коллегии по результатам проверок соблюдения прав детей-сирот под председательством прокурора области Руфата Куттукова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    По информации прокуратуры Акмолинской области, на заседании были
    рассмотрены нарушения жилищных и других социальных прав, допущенные
    местными исполнительными органами.

    — К примеру, 138 детей-сирот незаконно сняты с жилищной очереди, 21
    ребенок поставлен в очередь с нарушением сроков, двое патронатных детей
    проживали с опекуном без договора. В Бурабайском районе из-за
    несвоевременного принятия мер по наложению обременения на имущество в
    дом наследников самовольно вселился посторонний человек, который
    является фигурантом уголовного дела. В Сандыктауском районе в течение
    двух лет в квартире, предназначенной для сироты, проживал руководитель
    государственного учреждения, — сообщили в ведомстве.

    Имущество было возвращено наследникам, а квартира, где проживал
    руководитель госучреждения, передана сироте. Однако такие факты не
    единичны.

    — По актам надзора 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
    ответственности, один руководитель освобожден от занимаемой должности,
    еще один уволен. Права детей-сирот восстановлены, — добавили в
    прокуратуре.

    Напомним, ранее мы уже писали о том, что в квартире для ребенка-сироты
    два года жил акмолинский чиновник. 

    Теги:
    Регионы Дети-сироты Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
