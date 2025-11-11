Около 140 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Акмолинской области
Такую статистику озвучили на заседании коллегии по результатам проверок соблюдения прав детей-сирот под председательством прокурора области Руфата Куттукова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации прокуратуры Акмолинской области, на заседании были
рассмотрены нарушения жилищных и других социальных прав, допущенные
местными исполнительными органами.
— К примеру, 138 детей-сирот незаконно сняты с жилищной очереди, 21
ребенок поставлен в очередь с нарушением сроков, двое патронатных детей
проживали с опекуном без договора. В Бурабайском районе из-за
несвоевременного принятия мер по наложению обременения на имущество в
дом наследников самовольно вселился посторонний человек, который
является фигурантом уголовного дела. В Сандыктауском районе в течение
двух лет в квартире, предназначенной для сироты, проживал руководитель
государственного учреждения, — сообщили в ведомстве.
Имущество было возвращено наследникам, а квартира, где проживал
руководитель госучреждения, передана сироте. Однако такие факты не
единичны.
— По актам надзора 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, один руководитель освобожден от занимаемой должности,
еще один уволен. Права детей-сирот восстановлены, — добавили в
прокуратуре.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в квартире для ребенка-сироты
два года жил акмолинский чиновник.