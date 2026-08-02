Суды Жамбылской области стали чаще реагировать на нарушения госорганов и судисполнителей

За полгода судьи вынесли 33 акта с требованием устранить выявленные недостатки — в полтора раза больше, чем годом ранее, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такие акты направлялись в адрес ведомств и частных судебных исполнителей, чьи действия или организация работы потребовали вмешательства суда. Годом ранее было принято 22 подобных документа.

Рост показателя сам по себе еще не означает, что все замечания уже устранены. К настоящему времени исполнены лишь 18 определений. Из оставшихся 15 актов восемь пока не вступили в законную силу, шесть рассматриваются апелляционной инстанцией, еще одно было отменено.

Наряду с частными определениями суды использовали и денежные взыскания. За полгода к должностным лицам применили семь таких мер на общую сумму 735 250 теңге.

В областном суде считают, что подобная практика помогает добиваться исполнения судебных актов и соблюдения административных процедур. При этом в открытых источниках областной суд не публикует конкретные ведомства и исполнители, а также нарушения, послужившие основанием для судебной реакции.

Ранее сообщалось, что в СКО три акима были привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что частные судисполнители Шымкента нарушали закон.