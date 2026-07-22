Суд по делу Мадуро в США назначен на июнь 2027 года

Судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес начнется 1 июня 2027 года. Данное решение вынес в среду американский судья, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Мадуро и его жена содержатся в тюрьме в Нью-Йорке после насильственного задержания американскими военными в ходе операции в январе 2026 года.

Супружеская пара не признала себя виновной по предъявленным обвинениям в незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия.

Делси Родригес исполняет обязанности президента Венесуэлы с 5 января 2026 года.