Судьбу школы-интерната, строящейся методом асара, решают в Туркестанской области

В селе Манкент Сайрамского района Туркестанской области рассматривается возможность узаконить строительство нового здания школы-интерната № 6, которое жители начали методом асара. При этом необходимые документы для начала работ оформлены не были, передает корреспондент Kazinform.

Школа-интернат была введена в эксплуатацию в 1954 году и рассчитана на 180 мест. В 2025–2026 учебном году здесь обучались 155 учащихся.

Кадр из видео

По данным отдела образования Сайрамского района, с момента ввода здания в эксплуатацию капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. В учебном заведении обветшали двери и мебель, на стенах общежития появились трещины. Кроме того, столовая не позволяет одновременно организовать питание для всех учащихся.

Кадр из видео

В настоящее время в школе-интернате обучаются и воспитываются дети, нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Кадр из видео

— Учитывая состояние здания, жители села по собственной инициативе и за счет спонсорских средств начали строительство нового объекта. Однако, поскольку работы велись методом асара, выяснилось, что необходимые для начала и проведения строительства документы оформлены не были, — сообщили в районном отделе образования.

Кадр из видео

В ходе недавней рабочей поездки заместителя акима Туркестанской области Е. Дауылбаева в Сайрамский район государственным органам поручили рассмотреть возможность узаконения строительства.

После получения заключений компетентных органов будет решен вопрос о дальнейшем продолжении работ.