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    Судьба нового Шнайдеровского моста в Усть-Каменогорске остается неопределенной

    Строительство нового Шнайдеровского моста в Усть-Каменогорске пока не начнется — реализацию проекта приостановили, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Усть-Каменогорске решают судьбу Шнайдеровского моста
    Фото: Олег Серов

    Напомним, в сентябре прошлого года произошло обрушение пролета Шнайдеровского моста.

    Сначала его собирались отремонтировать.

    Но после обследования специалисты пришли к выводу, что восстанавливать сооружение нецелесообразно, поэтому было принято решение о строительстве нового моста.

    Однако сроки начала работ пока остаются открытыми.

    — Строительство нового Шнайдеровского моста в створе Малой объездной дороги отложено до завершения всех необходимых следственных мероприятий. После получения их итогов будет принято дальнейшее решение о реализации проекта, — сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска.

    Таким образом, когда именно начнется строительство нового мостового сооружения, пока неизвестно. До завершения расследования проект остается на паузе.

    Мост ВКО Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор