Судьба нового Шнайдеровского моста в Усть-Каменогорске остается неопределенной

Строительство нового Шнайдеровского моста в Усть-Каменогорске пока не начнется — реализацию проекта приостановили, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, в сентябре прошлого года произошло обрушение пролета Шнайдеровского моста.

Сначала его собирались отремонтировать.

Но после обследования специалисты пришли к выводу, что восстанавливать сооружение нецелесообразно, поэтому было принято решение о строительстве нового моста.

Однако сроки начала работ пока остаются открытыми.

— Строительство нового Шнайдеровского моста в створе Малой объездной дороги отложено до завершения всех необходимых следственных мероприятий. После получения их итогов будет принято дальнейшее решение о реализации проекта, — сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска.

Таким образом, когда именно начнется строительство нового мостового сооружения, пока неизвестно. До завершения расследования проект остается на паузе.