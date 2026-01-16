Суд Южной Кореи огласит приговор экс-президенту по делу о препятствовании аресту

Оглашение приговора по делу о препятствовании органам власти при исполнении и ряду сопутствующих обвинений назначено на пятницу, 14:00. Речь идет о неудачной попытке Юн Сок Ёля ввести военное положение и действиях после ее отмены.

Это станет первым решением суда по восьми уголовным делам, в рамках которых экс-президент проходит обвиняемым, включая обвинение в организации мятежа после объявления военного положения 3 декабря 2024 года.

Текущий приговор касается эпизодов, связанных с препятствованием задержанию Юн Сок Ёля следователями в январе прошлого года, нарушением прав девяти членов кабинета министров, не приглашенных на совещание по вопросу военного положения, а также подготовкой и последующим уничтожением переработанного указа после отмены декрета.

В прошлом месяце специальный прокурор Чо-Ын Сок потребовал назначить экс-президенту наказание в виде 10 лет лишения свободы, заявив, что отстраненный от власти лидер фактически использовал государственное ведомство в личных целях для сокрытия и оправдания своих действий.

Выступая с последним словом, Юн Сок Ёль настаивал, что привлечение Службы безопасности президента для предотвращения его задержания было оправдано, подчеркнув, что меры по обеспечению безопасности главы государства не могут считаться чрезмерными.

Это дело завершится раньше, чем другой состав Центрального окружного суда Сеула вынесет вердикт по основному обвинению в мятеже, рассмотрение которого назначено на 19 февраля. Во вторник специальная прокурорская группа потребовала смертной казни для Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом через объявление военного положения.

Оставшиеся шесть дел включают расследования, проводимые двумя другими группами специальных прокуроров. Они касаются предполагационной коррупции, связанной с супругой экс-президента, бывшей первой леди Ким Кён Хи, а также возможного вмешательства в расследование гибели морского пехотинца в 2023 году.