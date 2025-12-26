Экс-президента Южной Кореи требуют приговорить к 10 годам тюрьмы

Как сообщает Yonhap, команда специального прокурора Чо Ын-Сока запросила такой приговор во время заключительного слушания по делу экс-президента, заявив, что он совершил тяжкое преступление, приватизировав государственные учреждения с целью сокрытия и оправдания своих преступных действий.

— Преступные действия подсудимого серьезно подорвали закон и порядок в Республике Корея и нанесли большой удар по людям, которые доверяли ему и избрали его президентом. Тем не менее, вместо того чтобы выразить свое сожаление или извинения народу во время судебного разбирательства, подсудимый неоднократно отстаивал законность своего объявления военного положения, — заявил один из членов следственной группы.

Судебный процесс сосредоточен на обвинениях в том, что бывший президент препятствовал правосудию, не позволив следователям задержать его в январе, нарушил права девяти членов кабинета министров, которые не были вызваны на совещание для рассмотрения его плана введения военного положения, а также составил и уничтожил пересмотренное постановление после отмены указа.

Кроме того, бывшему президенту предъявлено обвинение в том, что он распорядился распространить заявления для прессы, содержащие ложные сведения о декларации, а также удалить записи с защищенных телефонов, которыми пользовались военачальники.

Команда специального прокурора потребовала 5 лет тюремного заключения за воспрепятствование его задержанию, 3 года за нарушение прав членов Кабинета министров, распространение ложной информации в иностранной прессе и уничтожение телефонных записей, а также 2 года за составление пересмотренного в обвинительном заключении указа.

— Для того чтобы восстановить Конституцию и правовой порядок, подорванные действиями обвиняемого, и предотвратить повторение преступлений, связанных со злоупотреблением властью со стороны самых влиятельных фигур в истории Республики Корея, мы должны потребовать строгой ответственности, — заявил член специальной следственной группы.

Юн Сок Ёль также предстает перед судом еще по трем делам в связи с неудачной попыткой ввести военное положение, в том числе по обвинениям в организации восстания.

Напомним, бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.

Юн Сок Ёль находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре.

Супруга политика — бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.

Ранее команда спецпрокурора пришла к выводу, что экс-президент Южной Кореи ввел военное положение для устранения оппонентов.