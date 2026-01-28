РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:26, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Суд вынесет приговор супруге экс-президента Южной Кореи по делу о коррупции

    В среду суд огласит приговор бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гён Хи, жене отстраненного от власти экс-президента Юн Сок Ёля. Ее обвиняют в коррупции и получении взяток. Это первый из трех уголовных процессов против бывшей первой леди, передает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Фото:  Yonhap

    Оглашение приговора в Центральном районном суде Сеула назначено на 14:10 по местному времени. Заседание покажут в прямом эфире.

    Если Ким Гён Хи признают виновной, супруги станут первой в истории президентской парой, получившей судимость. Юн Сок Ёль уже отбывает пятилетний срок за попытку ввести военное положение в 2024 году. Ему также предъявлены дополнительные обвинения, в том числе в организации мятежа.

    Прокурор Мин Чун Ки требует для Ким 15 лет лишения свободы. Обвинения включают участие в махинациях с акциями и получение дорогих подарков от Церкви объединения.

    По версии следствия, Ким Гён Хи сговорилась с бывшим главой южнокорейского дилера BMW Deutsch Motors и его доверенным лицом для манипулирования курсом акций компании. С 2010 по 2012 год они получили незаконную прибыль в 810 миллионов вон (565 тысяч долларов).

    Ким Гён Хи и её мужу также инкриминируют получение бесплатных соцопросов на 270 миллионов вон от самозваного влиятельного лица перед президентскими выборами 2022 года.

    Бывшую первую леди обвиняют и в сговоре с шаманом: в 2022 году она якобы получила дорогие подарки на 80 миллионов вон от представителя Церкви объединения, а также просила об услугах для бизнеса.

    Ким Гён Хи, которая находится под стражей с августа, отрицает все обвинения.

    В тот же день суд вынесет приговор и другим фигурантам дела о взятках, связанного с Церковью объединения. Среди них — бывший чиновник церкви, обвиняемый в передаче дорогих подарков супруге бывшего президента.

    Также будет оглашён вердикт депутату Квон Сон Донгу из главной оппозиционной партии «Народная сила». Его обвиняют в получении от церкви 100 миллионов вон незаконного финансирования.

    Бывшей первой леди предстоят еще два суда: один — за массовое привлечение членов Церкви объединения в партию «Народная сила», другой — за предполагаемое получение дорогих подарков в обмен на государственные должности.

    Теги:
    Коррупция Суды Южная Корея Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
