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    Суд вынес приговор по делу о гибели четырех работников на ж/д в Карагандинской области

    Шуский районный суд вынес приговор по уголовному делу о гибели четырех работников железной дороги, которых грузовой поезд сбил во время проведения ремонтных работ на перегоне «Шешенкара — Каражынгыл», передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    поезд
    Фото: Департамент полиции на транспорте

    Трагедия произошла 10 декабря 2025 года. По данным транспортной прокуратуры, ремонт пути проводился без закрытия перегона и принятия необходимых мер безопасности. Кроме того, машинист грузового поезда не был своевременно предупрежден о нахождении людей на железнодорожных путях.

    В результате наезда погибли четверо работников, еще двое получили травмы.

    Приговором суда от 9 июля 2026 года поездной диспетчер признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы. Еще двое работников Сарышаганской дистанции пути получили по три года шесть месяцев ограничения свободы.

    Кроме того, всем троим запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте.

    Государственное обвинение по делу поддержала транспортная прокуратура.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Напомним, по факту смерти четырех работников на ж/д в Карагандинской области было возбуждено уголовное дело.

    По итогам проведенных следственных мероприятий правоохранительные органы установили и задержали троих подозреваемых.

    Генпрокуратура Регионы Казахстана Суды Приговор Карагандинская область Авария с Поездом Железная дорога Уголовное дело
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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