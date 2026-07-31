Суд вынес приговор по делу о гибели четырех работников на ж/д в Карагандинской области

Шуский районный суд вынес приговор по уголовному делу о гибели четырех работников железной дороги, которых грузовой поезд сбил во время проведения ремонтных работ на перегоне «Шешенкара — Каражынгыл», передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Трагедия произошла 10 декабря 2025 года. По данным транспортной прокуратуры, ремонт пути проводился без закрытия перегона и принятия необходимых мер безопасности. Кроме того, машинист грузового поезда не был своевременно предупрежден о нахождении людей на железнодорожных путях.

В результате наезда погибли четверо работников, еще двое получили травмы.

Приговором суда от 9 июля 2026 года поездной диспетчер признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы. Еще двое работников Сарышаганской дистанции пути получили по три года шесть месяцев ограничения свободы.

Кроме того, всем троим запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Государственное обвинение по делу поддержала транспортная прокуратура.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, по факту смерти четырех работников на ж/д в Карагандинской области было возбуждено уголовное дело.

По итогам проведенных следственных мероприятий правоохранительные органы установили и задержали троих подозреваемых.