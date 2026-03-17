    21:33, 16 Март 2026 | GMT +5

    Суд вернул материалы дела Рахата Турлыханова прокурору

    В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрено дело в отношении певца Рахата Турлыханова после семейного конфликта, передает агентство Kazinform.

    судья
    Фото: Freepik

    Дело рассматривалось по статье 73 части 1 КоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

    Согласно протоколу, Т., находясь дома, устроил скандал с супругой, в ходе которого оскорблял, угрожал и кричал, нарушая спокойствие в доме.

    — Постановлением суда материалы дела в соответствии со статьей 742 КоАП РК направлены прокурору, органу досудебного расследования для проверки наличия признаков уголовно наказуемого деяния, с учетом первоначального заявления потерпевшей при обращении в правоохранительные органы о нанесении телесных повреждений, — сообщили в Алматинском городском суде. 

    Постановление суда не вступило в законную силу

    Ранее сообщалось, что казахстанского бывшего певца Рахата Турлыханова доставили в полицию после семейного конфликта. По данным ДП, женщина первоначально заявила о применении к ней физической силы, однако впоследствии факт избиения отрицала и обратилась с заявлением по факту семейного скандала. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
