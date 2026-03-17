Суд вернул материалы дела Рахата Турлыханова прокурору

Дело рассматривалось по статье 73 части 1 КоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

Согласно протоколу, Т., находясь дома, устроил скандал с супругой, в ходе которого оскорблял, угрожал и кричал, нарушая спокойствие в доме.

— Постановлением суда материалы дела в соответствии со статьей 742 КоАП РК направлены прокурору, органу досудебного расследования для проверки наличия признаков уголовно наказуемого деяния, с учетом первоначального заявления потерпевшей при обращении в правоохранительные органы о нанесении телесных повреждений, — сообщили в Алматинском городском суде.





Постановление суда не вступило в законную силу

Ранее сообщалось, что казахстанского бывшего певца Рахата Турлыханова доставили в полицию после семейного конфликта. По данным ДП, женщина первоначально заявила о применении к ней физической силы, однако впоследствии факт избиения отрицала и обратилась с заявлением по факту семейного скандала.