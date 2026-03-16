РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:44, 16 Март 2026 | GMT +5

    Рахат Турлыханов вновь оказался в центре семейного скандала

    Казахстанского бывшего певца Рахата Турлыханова вновь привлекли к ответственности после семейного конфликта, передает агентство Kazinform.

    Рахат Турлыханов
    Фото: кадр из видео

    В социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о его возможном задержании по подозрению в избиении супруги.

    Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по факту семейного конфликта, произошедшего в Медеуском районе, сотрудники полиции выехали по поступившему вызову и доставили участников инцидента в районное управление полиции для разбирательства.

    В ходе проверки женщина первоначально сообщила о применении к ней физической силы, однако впоследствии факт избиения отрицала и обратилась с заявлением по факту семейного скандала.

    — По результатам рассмотрения в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 73, части 1 Кодекса об административных правонарушениях («Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений»), — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Отметим, что это не первый подобный инцидент с участием Рахата Турлыханова. В январе 2024 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы арестовал его на 10 суток за нанесение побоев супруге. 

    Теги:
    Бытовое насилие Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
