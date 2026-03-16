Рахат Турлыханов вновь оказался в центре семейного скандала

В социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о его возможном задержании по подозрению в избиении супруги.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по факту семейного конфликта, произошедшего в Медеуском районе, сотрудники полиции выехали по поступившему вызову и доставили участников инцидента в районное управление полиции для разбирательства.

В ходе проверки женщина первоначально сообщила о применении к ней физической силы, однако впоследствии факт избиения отрицала и обратилась с заявлением по факту семейного скандала.

— По результатам рассмотрения в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 73, части 1 Кодекса об административных правонарушениях («Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений»), — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с участием Рахата Турлыханова. В январе 2024 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы арестовал его на 10 суток за нанесение побоев супруге.