В Таразе суд обязал акимат заплатить вдвое больше за принудительно изымаемый участок

Речь идет о земельном участке площадью 0,0862 га, принадлежащем крестьянскому хозяйству. Его изъятие предусмотрено генеральным планом города Тараза, утвержденным в 2010 году, а также проектом детальной планировки центральной части города. Соответствующее постановление ранее было принято акиматом.

На участке располагался бутик, который использовался в коммерческих целях и сдавался в аренду. Первоначально независимым оценщиком рыночная стоимость земли была определена на уровне около 46 млн тенге, однако собственник с такой суммой не согласился.

В связи с этим акимат обратился в суд с иском об отчуждении участка в собственность государства с выплатой компенсации. В ходе судебного разбирательства представитель крестьянского хозяйства заявил, что не возражает против изъятия земли под парк, но настаивал на выплате справедливой компенсации.

Согласно заключению назначенной судом судебно-товароведческой экспертизы, рыночная стоимость спорного участка была пересмотрена и установлена на уровне более 100,6 млн тенге. С учетом этих выводов суд удовлетворил иск и обязал выплатить собственнику компенсацию в указанном размере, более чем вдвое увеличив первоначально предложенную сумму.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что ряд жителей Тараза отказывается продавать дома и бизнес под снос для строительства нового моста, тогда как их соседи, напротив, требуют от акимата выкупа недвижимости и земельных участков.