В Таразе суд обязал акимат заплатить вдвое больше за принудительно изымаемый участок
Власти выплатят более 100 млн тенге компенсации за участок площадью около 30 на 30 метров, изымаемый под парк, вместо предложенных ранее 46 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о земельном участке площадью 0,0862 га, принадлежащем крестьянскому хозяйству. Его изъятие предусмотрено генеральным планом города Тараза, утвержденным в 2010 году, а также проектом детальной планировки центральной части города. Соответствующее постановление ранее было принято акиматом.
На участке располагался бутик, который использовался в коммерческих целях и сдавался в аренду. Первоначально независимым оценщиком рыночная стоимость земли была определена на уровне около 46 млн тенге, однако собственник с такой суммой не согласился.
В связи с этим акимат обратился в суд с иском об отчуждении участка в собственность государства с выплатой компенсации. В ходе судебного разбирательства представитель крестьянского хозяйства заявил, что не возражает против изъятия земли под парк, но настаивал на выплате справедливой компенсации.
Согласно заключению назначенной судом судебно-товароведческой экспертизы, рыночная стоимость спорного участка была пересмотрена и установлена на уровне более 100,6 млн тенге. С учетом этих выводов суд удовлетворил иск и обязал выплатить собственнику компенсацию в указанном размере, более чем вдвое увеличив первоначально предложенную сумму.
Решение суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что ряд жителей Тараза отказывается продавать дома и бизнес под снос для строительства нового моста, тогда как их соседи, напротив, требуют от акимата выкупа недвижимости и земельных участков.