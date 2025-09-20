РУ
    17:34, 20 Сентябрь 2025

    Суд в США временно отклонил иск Трампа к The New York Times

    Суд во Флориде в пятницу, 19 сентября, временно отклонил многомиллиардный иск президента США  Дональда Трампа против газеты The New York Times. Судья пояснил, что жалоба на 85 страницах слишком длинная и не соответствует процессуальным требованиям, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Трамп: все решения на переговорах будут принимать Путин и Зеленский
    Фото: ТАСС

    Судья Стивен Мерридейподчеркнул, что исковое заявление должно быть «ясным, прямым и сдержанным», и ограничил объем будущей редакции документа 40 страницами. По его словам, «жалоба не является мегафоном для пиара, трибуной для пылких речей и аналогом Уголка ораторов в Гайд-парке».

    Суть претензий Трампа

    Ранее на этой неделе глава Белого дома объявил, что он подал иск о клевете против The New York Times и нескольких ее журналистов. По его словам, издание «намеренно и злонамеренно» пыталось дискредитировать его перед выборами 2024 года. Президент оценил ущерб в 15 млрд долларов.

    Газета отвергла претензии как необоснованные.

    — Они не имеют под собой законных оснований и являются попыткой подавить независимую журналистику, — заявил представитель редакции.

    По его словам, The New York Times продолжит работать «без страха» и отстаивать конституционное право журналистов задавать вопросы «в интересах американского народа».

    Это не первый случай, когда Трамп обращается в суд против американских СМИ. Ранее он уже подавал иски против телеканалов CBS и ABC, которые завершились многомиллионными мировыми соглашениями. 

    Также в июле глава Белого дома подал иск о клевете против издателя Wall Street Journal медиамагната Руперта Мердока и журналистов из-за статьи об открытке для Джеффри Эпштейна. 

    О противостоянии Трампа и ведущих американскиз СМИ читайте здесь

    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
