Суд в США временно отклонил иск Трампа к The New York Times
Суд во Флориде в пятницу, 19 сентября, временно отклонил многомиллиардный иск президента США Дональда Трампа против газеты The New York Times. Судья пояснил, что жалоба на 85 страницах слишком длинная и не соответствует процессуальным требованиям, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Судья Стивен Мерридейподчеркнул, что исковое заявление должно быть «ясным, прямым и сдержанным», и ограничил объем будущей редакции документа 40 страницами. По его словам, «жалоба не является мегафоном для пиара, трибуной для пылких речей и аналогом Уголка ораторов в Гайд-парке».
Суть претензий Трампа
Ранее на этой неделе глава Белого дома объявил, что он подал иск о клевете против The New York Times и нескольких ее журналистов. По его словам, издание «намеренно и злонамеренно» пыталось дискредитировать его перед выборами 2024 года. Президент оценил ущерб в 15 млрд долларов.
Газета отвергла претензии как необоснованные.
— Они не имеют под собой законных оснований и являются попыткой подавить независимую журналистику, — заявил представитель редакции.
По его словам, The New York Times продолжит работать «без страха» и отстаивать конституционное право журналистов задавать вопросы «в интересах американского народа».
Это не первый случай, когда Трамп обращается в суд против американских СМИ. Ранее он уже подавал иски против телеканалов CBS и ABC, которые завершились многомиллионными мировыми соглашениями.
Также в июле глава Белого дома подал иск о клевете против издателя Wall Street Journal медиамагната Руперта Мердока и журналистов из-за статьи об открытке для Джеффри Эпштейна.
О противостоянии Трампа и ведущих американскиз СМИ читайте здесь.