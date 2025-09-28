Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента Башара Асада

Обвинения связаны с подавлением антиправительственных протестов в провинции Дераа в 2011 году. Именно эти протесты положили начало кровопролитному конфликту, который перерос в полномасштабную войну с участием других стран. Сам Асад в декабре прошлого года после прихода к власти повстанцев бежал.

Как сообщает сирийское информационное агентство Sana, с иском в суд обратились родственники жертв силового подавления акций протеста в Дераа. Асада обвиняют в умышленных убийствах, пытках, незаконном лишении свободы.

В Верховном суде Сирии отметили, что ордер на арест, выданный сирийским судом, дает возможность добиваться объявления Башара Асада в международный розыск, в том числе по линии Интерпола.

Протесты в Дераа вспыхнули в марте 2011 года. В конце апреля для подавления протестов в город были введены армейские подразделения и бронетехника.

Тогда силы безопасности страны, чтобы остановить протесты, открыли огонь по демонстрантам. Активисты сообщали, что за первые полтора месяца акций протеста в Дераа погибли сотни демонстрантов.

В июле Кассационный суд во Франции отменил ордер на арест экс-президента Сирии. Суд постановил, что, будучи президентом Сирии, Башар Асад обладал иммунитетом от судебного преследования, даже за военные преступления и преступления против человечности. Ордер во Франции был выдан, когда Асад еще находился у власти в Сирии — в ноябре 2023 года — в рамках уголовного дела о применении химического оружия в 2013 году.

Ранее сообщалось, что суд во Франции выдал международные ордера на арест бывшего президента Сирии и и шести его приближенных в связи с бомбардировкой города Хомс в 2012 году.