Суд Тараза обязал заемщика погасить более 10 млн тенге долга перед банком

Таразский городской суд рассмотрел гражданский иск банка к жителю города о взыскании долга по договору займа. Представитель финансовой организации указала, что заемщик длительное время не выполнял обязательства, в связи с чем банк требовал взыскания задолженности и возмещения госпошлины.

В ходе разбирательства стороны сообщили о достижении соглашения в порядке медиации. Суд, изучив условия, утвердил мировое соглашение. Согласно договоренности, должник признал требования банка и обязался погашать долг равными ежемесячными платежами до сентября 2028 года.

Стороны также подтвердили, что договор банковского займа, договор залога и дополнительные соглашения сохраняют юридическую силу до полного исполнения обязательств. При нарушении графика выплат банк вправе обратиться за исполнительным листом для принудительного взыскания.

