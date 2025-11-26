Суд Тараза обязал заемщика погасить более 10 млн тенге долга перед банком
Спор между АО «Bereke Bank» и горожанином, задолжавшим крупную сумму, завершился медиативным соглашением. Суд утвердил договоренность сторон и прекратил производство по делу, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Таразского городского суда.
Таразский городской суд рассмотрел гражданский иск банка к жителю города о взыскании долга по договору займа. Представитель финансовой организации указала, что заемщик длительное время не выполнял обязательства, в связи с чем банк требовал взыскания задолженности и возмещения госпошлины.
В ходе разбирательства стороны сообщили о достижении соглашения в порядке медиации. Суд, изучив условия, утвердил мировое соглашение. Согласно договоренности, должник признал требования банка и обязался погашать долг равными ежемесячными платежами до сентября 2028 года.
Стороны также подтвердили, что договор банковского займа, договор залога и дополнительные соглашения сохраняют юридическую силу до полного исполнения обязательств. При нарушении графика выплат банк вправе обратиться за исполнительным листом для принудительного взыскания.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте оштрафовали интернет-магазин за отказ вернуть деньги за бракованный товар.
Суд обязал дроппера вернуть деньги в Алматинской области.