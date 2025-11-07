Интернет-магазин оштрафовали в Шымкенте за отказ вернуть деньги за бракованный товар

В департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Шымкент Министерства торговли и интеграции поступило обращение от гражданина А., который приобрел золотое ювелирное изделие через интернет-магазин. После получения товара покупатель обнаружил дефект и обратился к продавцу с требованием заменить изделие либо вернуть уплаченную сумму. Однако продавец отказался удовлетворить законное требование.

Потребитель направил в департамент письменное заявление, приложив фото- и видеоматериалы, чек контрольно-кассовой машины и копию претензионного письма. На основании обращения проведена внеплановая проверка в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Проверкой установлено, что продавец нарушил порядок и сроки рассмотрения претензии, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей». В отношении субъекта предпринимательства применены административные меры по статье 190, части 5 Кодекса об административных правонарушениях. По итогам проверки продавец признал нарушение и возвратил покупателю 95 000 тенге, что полностью удовлетворило требования потребителя.



Аналогичный случай зафиксирован и в одном из филиалов крупной торговой сети в г. Шымкент. Покупатель обнаружил несоответствие цены на витрине и суммы, указанной в кассовом чеке — 1990 тенге против 2990 тенге. После обращения гражданина в департамент торговли и защиты прав потребителей проведена проверка, по итогам которой предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений и составлен протокол об административном правонарушении.