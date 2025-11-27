Суд снял с Трампа все обвинения во вмешательстве в президентские выборы

Ходатайство о прекращении дел подал представляющий обвинение Пит Скандалакис.

Это последнее уголовное дело против нынешнего президента США, связанное с выборами 2020 года.

— Справедливый и беспристрастный прокурор положил конец этой юридической войне, — заявил адвокат Трампа в ответ на закрытие дела.

В ходатайстве, поданном в среду судье округа Фултон Скотту Макафи, Скандалакис заявил, что прекращает расследование дела «в интересах правосудия и для обеспечения окончательности судебного решения».

Прекращение дела также распространяется на 18 соучастников, в том числе бывшего мэра Нью-Йорка и бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани и Марка Медоуза, главы аппарата во время первого президентского срока Трампа.

Окружной прокурор Фани Уиллис начала расследование этого дела в феврале 2021 года после того, как газета Washington Post опубликовала запись разговора Трампа с госсекретарем штата, республиканцем Брэдом Раффенспергером.

На записи, сделанной 2 января 2021 года, слышно, как Трамп говорит: «Я просто хочу найти 11 780 голосов». Именно с таким отрывом он проиграл в Джорджии своему сопернику Джо Байдену.

Уиллис предъявила обвинение в августе 2023 года, утверждая, что Трамп вступил в сговор с 18 другими обвиняемыми с целью вмешательства в результаты выборов. Обвинения включали рэкет и другие преступления.

По версии обвинения, эта группа «отказалась принять поражение Трампа и сознательно и умышленно присоединилась к заговору с целью незаконного изменения результатов выборов в пользу Трампа».

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа и его соратников официально обвинили во вмешательстве в выборы.