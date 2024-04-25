Дональда Трампа и его соратников официально обвинили во вмешательстве в выборы

Власти штата Аризона официально обвинили советника и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, главу аппарата Белого дома при Трампе Марка Мэдоуза и еще 16 человек в заговоре с целью отменить итоги прошлых президентских выборов в этом штате, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Сам Трамп числится в деле соучастником, но в число обвиняемых не включен.

Аризона стала уже четвертым штатом, где Трампу и его соратникам предъявлены уголовные обвинения в связи с попытками отменить итоги выборов, которые Трамп без всяких доказательств называет сфальсифицированными.

Обвинения подкреплены выводами возглавляемого демократами комитета Конгресса, который расследовал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года и предполагаемые попытки Трампа отменить итоги президентских выборов.

Комитет пришел к выводу, что экс-президент и члены его команды после выборов в ноябре 2020 года и проигрыша Байдену пытались уговорить членов республиканского большинства в конгрессах семи штатов, где победил демократ Байден, незаконно назначить выборщиков-республиканцев, либо вообще не назначать выборщиков.

Республиканцы Аризоны послушались и послали в Сенат США сфальсифицированные сертификаты.

Против самого Трампа выдвинуты несколько уголовных обвинений в попытке сфальсифицировать президентские выборы в США и поощрении своих сторонников к штурму Капитолия.

В официальном обвинении по имени названы только 11 из 18 фигурантов дела, но остальные семеро, включая Марка Мэдоуза и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, описаны достаточно подробно, чтобы понять, о ком идет речь.

Прокуратура Аризоны обещает формально обнародовать имена этих семерых после того, как всем им лично и официально будет предъявлено обвинение.

Напомним, 6 января 2021 возле Капитолия произошли беспорядки, в которых обвинили сторонников Трампа. Сам Трамп себя виновным по этому делу не признал.