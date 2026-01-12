Суд смягчил приговор по делу о гибели школьника в Актюбинской области

Трагедия произошла в сентябре 2024 года в селе Копа. По данным следствия, между учениками старших и младших классов возник конфликт, который перерос в групповую драку. В результате избиения один из учеников 9 класса скончался от полученных травм.

На скамье подсудимых оказались шестеро несовершеннолетних. Им были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным с хулиганством, совершённым группой лиц, а также с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Отдельно рассматривалась роль организаторов инцидента.

Решением суда первой инстанции двое подсудимых были приговорены к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за хулиганство и организацию причинения тяжкого вреда здоровью. Еще один участник получил аналогичный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Троим другим назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, а по более тяжкой статье они были оправданы за недоказанностью вины.

Приговор был обжалован как осужденными и их защитниками, так и потерпевшей стороной. Дело повторно рассмотрела судебная коллегия в апелляционном порядке.

В пресс-службе суда сообщили, что с учетом несовершеннолетнего возраста осужденных, признания вины, раскаяния, а также заключения медиативного соглашения с потерпевшей стороной и позиции родственников погибшего, которые просили о смягчении наказания, суд пришел к выводу о возможности назначения условного наказания.

Постановлением судебной коллегии приговор в отношении трех осужденных, ранее получивших реальные сроки лишения свободы, был изменён: назначенное наказание признано условным. В остальной части приговор оставлен без изменений. Апелляционное постановление вступило в законную силу.

В пресс-службе суда подчеркнули, что решение принято с учетом всех обстоятельств дела и позиции потерпевшей стороны.

Напомним, после трагического инцидента был уволен директор местной школы.