Подросток скончался после конфликта среди школьников в селе Копа Актюбинской области

После конфликта школьников в селе Копа Темирского района Актюбинской области скончался один из подростков, задержаны двое подозреваемых, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Происшествие случилось 2 сентября. В настоящее время ведется расследование.

— По факту смерти несовершеннолетнего отделом полиции Темирского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Задержаны двое подозреваемых. Ведутся следственные действия. Другая информация в интересах следствия не разглашается, — сообщила пресс-служба Актюбинского областного департамента полиции.

Акимат Темирского района сообщает, что молодежь и дети из села Копа до сих были образцовыми.

— Постоянно ведется разъяснительная работа среди детей и молодежи. Вчерашние события полиции известны. Сейчас ничего не можем сказать. В селе Копа дети очень хорошие. Все с малых лет занимаются в различных спортивных кружках. И в асыки играют. Улицы очень чистые, образцовые. Мы и сами не понимаем эту историю. Мы ставим в пример другим дружных детей. Сейчас уроки проходят как обычно. Вчера из областного центра приезжала комиссия взяли объяснительные от родителей, — сказал заместитель акима Темирского района Кайрат Нуралы.

Для установления причин и обстоятельств драки между школьниками, и смерти подростка создана рабочая группа.

— Между школьниками в селе Копа Темирского района произошла драка. Вследствие конфликта умер ученик 9-го класса. Для изучения обстоятельств этого происшествия создана специальная рабочая группа во главе с руководителем управления образования Актюбинской области. В состав рабочей группы вошел и областной Уполномоченный по правам детей.

Когда рабочая группа представит свое заключение, об этом будет дополнительно сообщено. В настоящее время началось следствие по указанному факту. Обстоятельства дела еще не выяснены, — сказала заместитель руководителя Управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова.

Напомним, в мае текущего года в городе Актобе случилась драка среди молодежи с применением огнестрельного и холодного оружия, один из участников скончался.