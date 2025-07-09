Суд разъяснил приговор по делу о трагедии в алматинском хостеле

На скамье подсудимых оказались директор ALA Hostel Адильбек Мухамедияров и собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник.

Адильбек Мухамедияров обвинялся по части 3 статьи 292 УК РК — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Александр Пекельник изначально также проходил по этой статье, однако в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель переквалифицировал обвинение на статью 306 часть 3 УК РК — выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как установил суд, Пекельник, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор с ТОО (собственник помещения) на поставку, монтаж пожарной сигнализации и проведение пуско-наладочных работ, взяв на себя ответственность за соблюдение пожарных требований. В суде он не отрицал, что лично помещение не посещал, а монтаж выполнял знакомый О., работавший по его предпринимательскому свидетельству. Соответственно П. не контролировал качество и безопасность работ, лишь формально подписывал документы.

— Монтаж системы пожарной сигнализации выполнили лица без нужной квалификации и допусков для работы с электрооборудованием. Работы не соответствовали проекту, а после монтажа не была оформлена схема сигнализации, что подтверждает формальный и безответственный подход П. к своим обязанностям. Эксперт установил, что уровень звукового сигнала должен быть не менее 75 дБ, однако фактически он составлял от 28,8 до 72,7 дБ, а в жилых и подвальных помещениях — от 28,8 до 58,2 дБ, что ниже нормы и не обеспечивало своевременного оповещения при пожаре, — отметил судья.

Что касается Адильбека Мухамедиярова, то судья заявил, что вопреки нормам пожарной безопасности, а также запрету законодательства, он оборудовал в подвальном этаже помещения 6 спальных комнат на 48 спальных мест. Более того, он закрыл на замок единственный эвакуационный выход, что ограничило возможности быстрой эвакуации. За пять дней до пожара подсудимый организовал размещение матрасов в коридоре подвального этажа, что сузило проход и создало препятствия для эвакуации жильцов.

Прокурор запросил для подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет. Потерпевшие просили суд назначить подсудимым законное наказание и взыскать компенсацию за материальный и моральный ущерб. Подсудимые вину не признали.

Суд признал вину подсудимых доказанной, несмотря на их отрицание. Доказательства включали заключения экспертиз, показания свидетелей и материалы дела.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства:

в отношении Мухамедиярова — добровольное возмещение части морального вреда шестерым потерпевшим и наличие пятерых несовершеннолетних детей на иждивении;

в отношении Пекельника — наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

Адильбек Мухамедияров признан виновным по части 3 статьи 292 УК РК и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. В зале суда ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Александр Пекельник осужден по части 3 статьи 306 УК РК к 4 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. Он также взят под стражу в зале суда.

С осужденных в пользу потерпевших взыскано по 7 млн тенге за моральный вред, а также компенсация материального ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 30 ноября 2023 года в здании «Almaty Hostel», расположенном по улице Шарипова, 86, произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек. Среди них — двое граждан Республики Узбекистан, двое граждан Российской Федерации, остальные — граждане Республики Казахстан.

Как выяснилось, хостел принадлежит Халык банку, арендатором является ТОО «ALA Hostel». В нем проживали в основном студенты и рабочие.

Обвинения в адрес подсудимых ранее озвучил прокурор Нуразхан Мырзалы.

Ранее подсудимые выступили с последним словом.