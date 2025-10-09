Суд признал жительницу ВКО пострадавшей от политических репрессий

Женщина обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта, подтверждающего ее статус как пострадавшей от политических репрессий в период с 1937 по 1956 годы. В обоснование она указала, что родилась в 1953 году в Усть-Каменогорске, куда ее родители были вынуждены переехать после принудительного переселения из Дальневосточного края в Кызылординскую область.

По ее словам, признание данного факта необходимо для оформления положенного государственного пособия. Ее сестра ранее уже была признана находившейся на спецпоселении вместе с родителями. Прокуратура выдала справку об отсутствии архивных сведений об их отце.

— Согласно статье 2 Закона РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», пострадавшим от политических репрессий признаются дети жертв политических репрессий, находившиеся вместе с родителями или заменявшими их лицами в местах лишения свободы, в ссылке, высылке или на спецпоселении, а также дети жертв политических репрессий, не достигшие восемнадцатилетнего возраста на момент репрессии и в результате ее применения оставшиеся без родительского попечения, — напомнили в суде.

Отец заявительницы был признан жертвой политических репрессий, поскольку в 1937 году был насильственно переселен из Дальневосточного и Приморского краев в Казахстан на основании постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 21 августа 1937 года. Этот факт подтверждается записями в его трудовой книжке о проживании на Дальнем Востоке до переселения в Казахскую ССР.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, удовлетворил заявление, установив юридически значимый факт, необходимый для получения социальной поддержки.

Решение пока не вступило в законную силу.

Отметим, с 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено более 23 млрд тенге в виде единовременных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено свыше 2,7 млрд тенге.