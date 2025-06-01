Более 23 млрд тенге выплачено жертвам репрессий и голода с 2003 года в Казахстане

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, в этом году на эти цели предусмотрено более 2,7 млрд тенге.

Согласно действующему законодательству жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации.

— За период с 2003 по 2024 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 4,7 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2949 тенге (¾ МРП) до 393 200 тенге (100 МРП). На 2025 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 1,2 млрд тенге, — сообщил директор департамента социальной помощи Минтруда Аскар Аймагамбетов.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат ежемесячно выплачивается специальное государственное пособие (СГП) в размере 1,23 МРП (в 2025 году — 4 837 тенге).

— За период с 2005 года по 2024 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 18,8 млрд тенге. На выплату СГП в 2025 году запланировано 1,5 млрд тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2025 года составила 26 807 человека, — добавил директор департамента.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

— зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии — в тройном размере; — получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году; — первоочередную установку телефонов; — первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством РК; — льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями; — бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Кроме того, местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством Казахстана.

Ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий. В 2024 году за счет средств местных бюджетов оказана единовременная материальная помощь на сумму 223,8 млн тенге.

Напомним, в результате политики по выявлению «врагов народа» в период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания — расстрел. Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-33 годах.

На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ — АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.

В 1930–1940 годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тысяч человек.

Напомним, сегодня музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, где выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода.