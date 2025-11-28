Суд приговорил экс-премьера Бангладеша к 21 году тюрьмы за коррупцию

Как сообщает государственное издание BSS, судья Мохаммад Абдулла аль-Мамун из Специального суда Дакки № 5 огласил приговор, назначив бывшему премьеру штраф в размере 100 тысяч рупий в каждом деле, либо дополнительные 18 месяцев лишения свободы в случае неуплаты.

Суд также приговорил ее сына, Саджиба Вазеда Джоя, и дочь, Саиму Вазед Путул, к пяти годам лишения свободы каждого по соответствующим делам о выделении участков.

Три отдельных дела включают 47 обвиняемых, однако фактическое число лиц составляет 23. Кроме Шейх Хасины, к различным срокам заключения были приговорены многочисленные бывшие чиновники. В частности, экс-министр Шариф Ахмед, бывший секретарь Шахид Улла Кхандакер и экс-дополнительный секретарь Кази Васи Уддин получили по 18 лет тюрьмы, а бывший председатель RAJUK Анисур Рахман Мия — 15 лет. Несколько бывших членов и сотрудников RAJUK получили от одного до девяти лет заключения и штрафы в зависимости от степени участия, включая Мохаммада Насира Уддина, Шамсуддина Ахмеда Чоудхури, Кабира Ал Асада, Танмая Даса, Нурула Ислама и других. Бывший личный секретарь премьер-министра Мохаммад Салахуддин был осужден на 12 лет строгого режима.

Сообщается, что судья огласил приговор заочно, поскольку ни один из осужденных пока не был арестован.

— Участок был выделен Шейх Хасине без какого-либо заявления и вне законно установленной компетенции, — говорится в выводах суда.

Ранее Международный уголовный трибунал Бангладеш заочно вынес Шейх Хасине смертный приговор по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных во время прошлогодних волнений.