Суд по делу Колесникова: куда повезли раненого подсудимого и зачем таксисту перевели 100 тысяч теңге

На втором заседании по делу об убийстве Василия Колесникова в Шымкенте допросили четырех свидетелей, видевших подсудимых в первые часы после массовой драки. Они рассказали об обращении раненого Алихана Еримбета к медикам, переводе 100 тысяч теңге на счет таксиста и последующей поездке трех фигурантов в Актас, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рассмотрение дела о похищении и убийстве 40-летнего Василия Колесникова продолжается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента под председательством судьи Абинура Карабаева. На втором заседании участники процесса уточняли, что происходило с несколькими подсудимыми в первые часы после массовой драки 20 января.

Раненого Алихана Еримбета осмотрели в медпункте села Кайнар Ордабасинского района. После этого он вместе с Бекасылом Жуманазаром поехал в больницу села Темирлан, затем на обследование в Шымкент.

Позже к ним присоединился Жандилда Куандыков. Всех троих отвезли в жилой массив Актас, расположенный вдоль Ташкентской трассы.

«Он сказал, что упал и его задел металлический предмет»: четыре минуты на осмотр и совет сделать рентген

Медицинский работник поликлиники села Кайнар Ордабасинского района Асель Жураева сообщила, что 20 января ее смена закончилась в 16:30. Она осталась с двумя медсестрами, чтобы заполнить документы. Вскоре в поликлинику пришли двое незнакомых мужчин. Один из них остался перед кабинетом. На прием вошел только Алихан Еримбет. В суде Жураева подтвердила, что осматривала именно его. Еримбет показал на левую сторону грудной клетки и объяснил, что упал и его задел металлический предмет.

Фото: Kazinform

— Между седьмым и восьмым ребрами с левой стороны я увидела рваную рану размером семь-восемь миллиметров. При надавливании он жаловался на боль. Кровотечения не было, воздух через рану не проходил. Признаков, требующих неотложной помощи, я не обнаружила. Однако без обследования не могла исключить повреждение внутренних органов, поэтому направила его на срочный рентген грудной клетки, — рассказала Асель Жураева.

Осмотр занял четыре-пять минут. После приема Еримбет ушел. Больше Жураева его не видела. На каком автомобиле приехали мужчины и куда направились дальше, ей неизвестно. Сначала свидетельница предположила, что мужчины пришли примерно в 17:00. Адвокат попросил ее уточнить время и сослался на данные базовых станций телефона таксиста Азиза Тольтаева, который впоследствии повез Еримбета и Бекасыла Жуманазара в село Темирлан. По словам защитника, около 17:00 Тольтаев уже направлялся туда.

— Прошло почти восемь месяцев, поэтому точное время я не помню. Возможно, они пришли за десять минут до пяти или через десять минут после пяти, — уточнила Асель Жураева.

«Отвез их к таксистам и сразу вернулся»: Асылбек Кертай

Защита вызвала в суд Асылбека Кертая, чтобы уточнить время появления Алихана Еримбета и Бекасыла Жуманазара возле поликлиники. Примерно в 16:30 он ожидал у здания свою мать, медсестру Рабигу Абдуллаеву. Во время осмотра Еримбета она находилась рядом с Асель Жураевой. Кертай увидел, как Еримбет и Жуманазар вышли из поликлиники. Мужчины попросили отвезти их в село Темирлан Ордабасинского района.

Фото: Kazinform

— Они спросили, приехал ли я на машине, затем попросили довезти их до Темирлана. Я ждал мать после работы, поэтому не мог поехать так далеко. На сером ВАЗ-2115 отвез их к магазину «Мирас», возле которого собираются таксисты. Высадил и сразу вернулся к поликлинике, — рассказал Асылбек Кертай.

Свидетель уехал сразу после того, как высадил мужчин, поэтому не видел, кто повез их дальше. Максута Арысбаева вместе с Еримбетом и Жуманазаром в тот день он не встречал.

«Сказали, что подрались и что-то попало в бок»: что рассказал Азиз Тольтаев

Показания Асылбека Кертая уточнили деталь, которую Азиз Тольтаев не смог уверенно вспомнить. Таксист видел, как Алихан Еримбет и Бекасыл Жуманазар приехали к магазину «Мирас» на сером автомобиле, но не смог отличить ВАЗ-2114 от ВАЗ-2115. Кертай подтвердил, что привез мужчин на собственном сером ВАЗ-2115.

В тот день Азиз Тольтаев подменял отца и перевозил пассажиров между селом Кайнар и Шымкентом. Примерно между 16:30 и 17:00 Еримбет и Жуманазар подошли к нему возле магазина и попросили отвезти их в город.

Фото: Kazinform

— Они сказали, что незадолго до этого подрались и Алихану что-то попало в бок. С кем произошла драка, не объяснили. Сильного кровотечения я не видел. Алихан нормально себя чувствовал, самостоятельно ходил и заходил в медицинские учреждения, — рассказал Азиз Тольтаев.

Первой остановкой стала центральная районная больница в селе Темирлан Ордабасинского района. Еримбет и Жуманазар вошли в здание, Тольтаев ожидал их в автомобиле около 30–40 минут. После больницы мужчины продолжили путь в Шымкент. По дороге они нашли через интернет медцентр в микрорайоне Катын копр. На обследование зашел только Еримбет. Таксист ждал его возвращения от 40 минут до часа. Точный вид обследования Тольтаев назвать не смог. Во время допроса он упоминал МРТ, КТ и УЗИ.

В дороге пассажиры разговаривали по телефону. С кем именно они связывались и что обсуждали, свидетель не слышал. Имя Максута Арысбаева в машине не упоминалось. Никаких предметов в руках мужчин Тольтаев не заметил.

Во время допроса в суде огласили данные банковской выписки Азиза Тольтаева. На его счет в Kaspi поступили 100 тысяч теңге. Свидетель пояснил, что перевод по просьбе пассажиров сделал неизвестный ему человек.

— Деньги перевели на мой Kaspi. Из этой суммы 13 тысяч теңге я заплатил по QR за МРТ. Затем снял 77 тысяч теңге и отдал их пассажирам наличными, — рассказал Азиз Тольтаев.

Деньги он снял в банкомате по дороге к новому терминалу Международного аэропорта Шымкента в западной части города. Согласно выписке, операция была проведена в 19:22. Свидетель не объяснил, как были использованы оставшиеся 10 тысяч теңге. Тольтаев отдельно подтвердил, что пассажиры заплатили за поездку, но не назвал сумму и способ расчета. Связь этой оплаты с оставшимися средствами во время допроса не установили.

«О ранении Алихана я не знал»: Нурлыжан Кудайбергенов

Нурлыжан Кудайбергенов сообщил, что знаком с Бекасылом Жуманазаром, Алиханом Еримбетом, Максутом Арысбаевым и Жандилдой Куандыковым. По словам свидетеля, все они выросли в одном селе. Около 19:00 Жуманазар позвонил Кудайбергенову и попросил приехать к месту по дороге в сторону аэропорта. Свидетель выехал из Ордабасинского района на собственном синем Mercedes-Benz W210. Дорога заняла около 40 минут, к месту встречи он прибыл незадолго до 20:00. Первыми в автомобиль сели Еримбет и Жуманазар. Через две-три минуты к ним пешком подошел Куандыков.

Фото: Kazinform

— Они попросили отвезти их в Актас. По дороге ничего о случившемся не рассказывали. О ранении Алихана я не знал. Довез их до указанного места, затем ночью вернулся в село Кайнар, — рассказал Нурлыжан Кудайбергенов.

Поездка до жилого массива Актас, расположенного вдоль Ташкентской трассы, заняла от одного до полутора часов. Точного адреса Кудайбергенов не запомнил, но сообщил, что сможет узнать место. Состояние пассажиров не вызвало у него беспокойства. О произошедшей драке мужчины не говорили и не просили скрывать поездку или их местонахождение.

Видеозапись нападения Кудайбергенов увидел в Instagram в тот же вечер, но никого на кадрах не узнал. На следующий день знакомый сообщил ему, что к произошедшему могут быть причастны мужчины, которых он отвозил. Повторный просмотр записи также не помог свидетелю опознать кого-либо из участников.

Суд исследовал более половины из 36 томов дела

По состоянию здоровья отец погибшего Александр Колесников не сможет присутствовать на каждом заседании. Интересы потерпевшей стороны продолжит представлять адвокат Талгат Есимов. Во время отсутствия Колесникова он будет участвовать в допросах и задавать вопросы свидетелям. К завершению второго заседания суд исследовал более половины материалов 36-томного уголовного дела. Следующее слушание назначено на понедельник, 14 сентября.

Фото: Kazinform

Напомним, главное судебное разбирательство началось 7 сентября. В первый день были допрошены трое потерпевших и четверо свидетелей, рассмотрены четыре тома и две видеозаписи. Защита также представила нотариально оформленное заявление за подписью Александра Колесникова. Судя по озвученному стороной защиты содержанию, в нем говорится о прощении одного из подсудимых и отсутствии претензий к нему. Сначала отец погибшего сообщил, что не помнит такого документа. После ознакомления он подтвердил подлинность своей подписи, но не смог вспомнить, когда и при каких обстоятельствах подписал заявление.

По делу проходят шестеро подсудимых, пятеро из них ранее были судимы. Марат Дауласов объявлен в розыск. Личность еще одного предполагаемого соучастника, известного как «Баха», пока не установлена.

По версии обвинения, днем 20 января Toyota Camry намеренно столкнулась с Hyundai Sonata на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова. После ДТП началась массовая драка, во время которой Максат Кошкенбаев получил тяжелые ножевые ранения.

Василия Колесникова силой посадили в автомобиль. Нурмахан Ешанкулов попытался помешать похищению. По его словам, он увидел пистолет, испугался и ударил рабочим ножом одного из нападавших, которого позднее опознал как Алихана Еримбета. Колесникова после этого вывезли в село Кайнар Ордабасинского района.

По версии следствия, избиение продолжалось и в автомобиле. От полученных травм Василий Колесников скончался. Его тело оставили на парковке центральной районной больницы в селе Темирлан. У погибшего осталась двухлетняя дочь.

Подсудимым инкриминируют хулиганство, покушение на убийство Максата Кошкенбаева, похищение и убийство Василия Колесникова. По совокупности указанных статей им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.