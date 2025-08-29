Суд отправил в отставку премьер-министра Таиланда

Поводом стала утечка ее телефонного разговора с бывшим лидером Камбоджи Ху Сеном, где стороны обсуждали конфликт между двумя странами. В беседе Чинават обращается к Хун Сену словом «дядя», просит его урегулировать ситуацию, а также критикует действия собственной армии.

Позже премьер-министр принесла извинения за эти высказывания и заявила, что пыталась предотвратить войну.

1 июля суд временно отстранил Чинават от должности до вынесения окончательного вердикта.

До тех пор, пока парламент не выберет нового премьер-министра, исполнять обязанности главы правительства будет выполнять вице-премьер. Сроки парламентских выборов пока не определены, поскольку конституция не устанавливает крайний срок для созыва нижней палаты.

На пост премьера претендуют пять человек. Среди них — бывший премьер-министр Прают Чан-Оча.

Пхэтхонтхан Чинават — младшая дочь бывшего премьер-министра Таксина Чинавата. В августе 2024 года стала самым молодым премьер-министром в истории Таиланда, а также второй женщиной, возглавившей страну.

Напомним, 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий. В начале августа по итогам переговоров в Куала-Лумпуре стороны достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе государств.