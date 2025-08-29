РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:04, 29 Август 2025 | GMT +5

    Суд отправил в отставку премьер-министра Таиланда

    Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават была отстранена от должности Конституционным судом за нарушение этических норм, что привело к прекращению ее полномочий всего через год после вступления в должность, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nation

    Суд отправил в отставку премьер-министра Таиланда
    Фото: Chalinee Thirasupa

    Поводом стала утечка ее телефонного разговора с бывшим лидером Камбоджи Ху Сеном, где стороны обсуждали конфликт между двумя странами. В беседе Чинават обращается к Хун Сену словом «дядя», просит его урегулировать ситуацию, а также критикует действия собственной армии.

    Позже премьер-министр принесла извинения за эти высказывания и заявила, что пыталась предотвратить войну. 

    1 июля суд временно отстранил Чинават от должности до вынесения окончательного вердикта.

    До тех пор, пока парламент не выберет нового премьер-министра, исполнять обязанности главы правительства будет выполнять вице-премьер. Сроки парламентских выборов пока не определены, поскольку конституция не устанавливает крайний срок для созыва нижней палаты.

    На пост премьера претендуют пять человек. Среди них — бывший премьер-министр Прают Чан-Оча.

    Пхэтхонтхан Чинават  — младшая дочь бывшего премьер-министра Таксина Чинавата. В августе 2024 года стала самым молодым премьер-министром в истории Таиланда, а также второй женщиной, возглавившей страну. 

    Напомним, 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий. В начале августа по итогам переговоров в Куала-Лумпуре стороны достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе государств.

    Теги:
    Камбоджа Таиланд Отставки Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают