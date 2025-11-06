Суд отклонил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения для экс-президента Армении

На экстренном заседании суда рассматривалось обращение прокурора, который ходатайствовал о применении к экс-президенту меры пресечения в виде подписки о невыезде. Основанием для обращения стали полученные прокурором «оперативных данных» о намерении Саргсяна покинуть территорию Армении.

— Вы, правда, думаете, что я похож на человека, который может сбежать? Откуда это я убегал, чтобы теперь бежать отсюда? — заявил третий президент Армении Серж Саргсян, комментируя сообщения прокуратуры о якобы поступивших оперативных данных.

Напомним, что месяц назад суд отменил примененную ранее меру пресечения в отношении Саргсяна — подписку о невыезде, сохранив при этом требование о внесении залога в размере 30 млн драмов (около 79 тыс. долларов США). По итогам сегодняшнего заседания суд вновь отказал прокурору в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения, оставив в силе требование о залоге.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Армении предъявила Сержу Саргсяну новые обвинения по 18 эпизодам хищения в особо крупном размере, двум эпизодам отмывания денежных средств и трем эпизодам содействия в этих преступлениях. Уголовные дела возбуждены по фактам незаконного отчуждения земельных участков, прилегающих к проспекту Исакова и военному пантеону «Ераблур».



