Суд объяснил приговор по делу Жолмановой

Как сообщили в суде, вина Светланы Жолмановой и ее соучастника Данияра Кушалиева подтверждается совокупностью доказательств, включая признательные показания самого Кушалиева, показания потерпевших, свидетелей, а также результаты почерковедческих и фонографических экспертиз.

По данным следствия, потерпевшие передавали Жолмановой крупные суммы денег под предлогом участия в якобы выигранных тендерных проектах. Обещая не только возврат вложенных средств, но и солидное вознаграждение, экс-судья не выполнила своих обязательств и присвоила деньги.

При этом действия Кушалиева были квалифицированы по статье 190, часть 3, пункт 1 УК РК — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Суд учел смягчающие обстоятельства: полное возмещение ущерба потерпевшему, наличие на иждивении малолетних детей. Однако отягчающим фактором для него стал рецидив преступлений. В результате Кушалиев получил три года лишения свободы.

Что касается Светланы Жолмановой, суд установил, что в результате ее мошеннических действий пострадали 47 человек. Многие потеряли единственное жилье, оказались в долгах перед банками и микрокредитными организациями. При этом ни одного смягчающего обстоятельства в деле экс-судьи установлено не было. Жолманова, воспользовавшись правом не участвовать в судебных заседаниях, ранее отрицала свою вину.

Учитывая особо тяжкие последствия преступления, а также его характер и последствия для потерпевших, суд назначил Светлане Жолмановой максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи 190, части 4 УК РК — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также в ходе оглашения приговора суд объявил сумму гражданских исков, заявленных потерпевшими. Большинство требований были удовлетворены частично. В общей сложности с Жолмановой взыскано более 600 миллионов тенге в пользу пострадавших.

Ранее сообщалось, что экс-судью Жолманову приговорили к 10 годам лишения свободы.