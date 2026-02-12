Суд назначил дату слушания по делу супруги Шавката Рахмонова
Ранее она проходила по делу как свидетель, однако уже 16 февраля окажется на скамье подсудимых, передает корреспондент агентства Kazinform.
Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека, передано в суд в отношении супруги известного бойца Шавката Рахмонова. Первоначально женщина фигурировала в материалах расследования как свидетель с правом на защиту.
Трагическое ДТП произошло 27 июля 2025 года около 08:50 на 299-м километре автодороги республиканского значения «Алматы — Екатеринбург» в Мойынкумском районе Жамбылской области. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200, следовавший со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, по данным полиции, не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии два человека скончались, а еще двое были доставлены в больницу.
— По факту дорожно-транспортного происшествия департаментом полиции Жамбылской области проводилось досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 28 января текущего года досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в прокуратуру Жамбылской области для изучения и принятия решения о предании суду, — сообщили в полиции.
В пресс-службе суда подтвердили, что материалы уголовного дела поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области. Предварительное слушание назначено на 16 февраля.