Суд назначил дату слушания по делу супруги Шавката Рахмонова

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека, передано в суд в отношении супруги известного бойца Шавката Рахмонова. Первоначально женщина фигурировала в материалах расследования как свидетель с правом на защиту.

Трагическое ДТП произошло 27 июля 2025 года около 08:50 на 299-м километре автодороги республиканского значения «Алматы — Екатеринбург» в Мойынкумском районе Жамбылской области. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200, следовавший со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, по данным полиции, не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии два человека скончались, а еще двое были доставлены в больницу.

— По факту дорожно-транспортного происшествия департаментом полиции Жамбылской области проводилось досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 28 января текущего года досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в прокуратуру Жамбылской области для изучения и принятия решения о предании суду, — сообщили в полиции.

В пресс-службе суда подтвердили, что материалы уголовного дела поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области. Предварительное слушание назначено на 16 февраля.