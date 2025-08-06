РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:15, 06 Август 2025 | GMT +5

    Жена Рахмонова предположительно проходит как свидетель по смертельному ДТП

    По заявлению департамента полиции Жамбылской области супруга Шавката Рахмонова проходит по делу как свидетель с правом на защиту, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: кадр из видео

    Больше недели назад стало известно, что 27 июля около 08:50 на 299-м километре автодороги республиканского значения «Алматы – Екатеринбург» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По информации, распространявшейся в сети, среди участников аварии оказались жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова.

    Активно обсуждалась версия, что супруга спортсмена находилась за рулем и не справилась с управлением, в результате чего внедорожник опрокинулся.

    Однако в полиции официально не подтверждали ни участие жены бойца в аварии, ни, тем более, ее вину.

    Позже жамбылские полицейские прокомментировали ситуацию и прояснили ее статус. 

    – По факту ДТП в рамках следственных действий проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время указанная Вами гражданка допрошена в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Она находится в больнице города Алматы. По результатам следственных мероприятий в отношении нее будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит, – сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

    В случае, если бы супруга спортсмена действительно находилась за рулем и ее вина была бы доказана, согласно статье 345 УК РК за ДТП, повлекшее смерть двух и более лиц, ей могло бы грозить от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок до 7 лет.

    Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Жамбылской области.

    ДТП с участием, предположительно, семьи Шавката Рахмонова: врачи рассказали о состоянии пострадавших.

    Теги:
    ДТП Полиция Шавкат Рахмонов Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
