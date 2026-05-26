Суд над опекунами в Караганде: прокурор запросил до 12 лет обвиняемым

В Караганде спустя почти год после паузы в процессе начались прения по громкому делу о жестоком обращении с патронатными детьми. В суде вновь прозвучали шокирующие подробности издевательств, а стороны поспорили о состоянии здоровья одного из мальчиков до передачи в приемную семью, передает корреспондент агентства Kazinform.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области начались прения сторон по делу супругов и их дочери, обвиняемых в истязании шестерых приемных детей. Процесс возобновился после почти годичного перерыва — ранее дело возвращали на дополнительное расследование.

По версии следствия, семья педагогов из Каркаралинского района в течение пяти лет систематически издевалась над детьми, взятыми под патронат из детского дома. Как заявлялось в суде, мальчиков и девочек заставляли выполнять тяжелую работу по хозяйству, ухаживать за скотом, избивали, унижали и морили голодом.

Следствие утверждает, что приемных детей за малейшее непослушание избивали, заставляли есть хлеб с навозом и спать в собачьей будке. Также в суде сообщалось, что детей обжигали кипятком и раскаленной кочергой.

У одного из мальчиков медики насчитали 19 шрамов, у другого — 47. Один из потерпевших ранее рассказывал в суде, что его заворачивали в ковер и прыгали сверху, пока он не потерял сознание. После этого ребенку потребовалось несколько операций на голове, впоследствии он получил инвалидность.

Во время нынешних прений сторон одной из обсуждаемых тем стало состояние здоровья одного из детей до передачи в патронатную семью.

Прокурор заявил, что оснований сомневаться в показаниях несовершеннолетних потерпевших нет. По его словам, их слова подтверждаются выводами комплексной судебно-психологической экспертизы.

— Согласно заключению экспертов, несовершеннолетний ранее не страдал какими-либо психологическими расстройствами, мог правильно воспринимать обстоятельства и понимать смысл совершаемых в отношении него действий. После произошедшего у него развилось психическое расстройство, — озвучил в суде прокурор.

Однако один из свидетелей дал противоположные показания. Женщина заявила, что ребенок, якобы, имел проблемы со здоровьем еще до попадания в семью патронатных родителей.

— Изначально было видно, что ребенок больной. Он был тихим, ни с кем не разговаривал и постоянно убегал в сторону железной дороги. Его мать говорила, что он с детства болен и возила его по больницам, — сообщила свидетель.

С этими утверждениями не согласился законный представитель потерпевших. Он обратил внимание суда на медицинские документы ребенка, где, по его словам, неоднократно встречаются записи о том, что мальчик был здоров.

— В медицинской книге фигурирует фамилия другого ребенка, а большинство записей указывают, что ребенок здоров. Только отдельные пометки сделаны другой ручкой и другим цветом. Есть и вклеенная запись непонятного происхождения, — заявил представитель потерпевших.

Также в суде выяснились новые детали переезда семьи в село. Как прозвучало на заседании, семья сменила место жительства по просьбе акима, однако глава семьи поставил условие — назначить его директором местной школы. На момент описываемых событий мужчина действительно возглавлял сельскую школу.

Во время прений прокурор запросил для обвиняемых реальные сроки лишения свободы. Для главы семьи гособвинение запросило 12 лет колонии, для его супруги — 10 лет лишения свободы, а для их дочери — 4 года и 8 месяцев. Также прокурор просит взыскать с подсудимых компенсацию морального вреда — по 10 миллионов тенге каждому приемному ребенку.

Напомним, суд области Жетысу отменил и назначил реальное лишение свободы по делу о хищении крупного рогатого скота на сумму свыше 90 млн тенге.