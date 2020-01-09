Суд над бывшим ректором МУИТ вновь отложили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы во второй раз перенесли суд над бывшим ректором Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамиром Шыныбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое слушание по делу состоялось 28 ноября 2019 года без участия самого Д. Шыныбекова, поэтому было перенесено на 29 ноября. Сегодня должно было начаться главное судебное разбирательство, но бывшего ректора вновь не оказалось на скамье подсудимых.

Также в ходе сегодняшнего судебного процесса адвокат попросила дать время на ознакомление с материалами дела, которое состоит из множества страниц. В итоге судья Темиржан Кудабаев перенес суд на конец января.

Напомним, об аресте бывшего ректора МУИТ стало известно в июне прошлого года. Его обвиняют по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» УК РК.

Должность ректора Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. В 2017 году он был избран депутатом маслихата Алматы.