Суд лишил лицензии главу палаты ЧСИ Алматинской области

Кербулакский районный суд области Жетысу вынес решение о лишении лицензии частного судебного исполнителя Байчепанова А.М. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, Байчепанов А.М. является руководителем Региональной палаты частных судебных исполнителей Алматинской области.

Как установил суд, в деятельности частного судебного исполнителя были выявлены нарушения, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, а также о нарушении задач исполнительного производства, направленных на обязательное и своевременное исполнение судебных актов и иных исполнительных документов.

В связи с этим суд удовлетворил иск Министерства юстиции РК о лишении лицензии частного судебного исполнителя.

Решение суда вступит в законную силу в сроки, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Казахстана.

Напомним, Конституционный суд Казахстана пересмотрел порядок оплаты ЧСИ по делам об общении с детьми.