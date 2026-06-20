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    Суд лишил лицензии главу палаты ЧСИ Алматинской области

    Кербулакский районный суд области Жетысу вынес решение о лишении лицензии частного судебного исполнителя Байчепанова А.М. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд. приговор
    Фото: Pixabay

    По данным ведомства, Байчепанов А.М. является руководителем Региональной палаты частных судебных исполнителей Алматинской области.

    Как установил суд, в деятельности частного судебного исполнителя были выявлены нарушения, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, а также о нарушении задач исполнительного производства, направленных на обязательное и своевременное исполнение судебных актов и иных исполнительных документов.

    В связи с этим суд удовлетворил иск Министерства юстиции РК о лишении лицензии частного судебного исполнителя.

    Решение суда вступит в законную силу в сроки, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Казахстана.

    Напомним, Конституционный суд Казахстана пересмотрел порядок оплаты ЧСИ по делам об общении с детьми.

    Минюст Регионы Казахстана Суды Алматинская область ЧСИ
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор