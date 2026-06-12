Конституционный суд Казахстана пересмотрел порядок оплаты ЧСИ по делам об общении с детьми

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции нормы, по которым расходы на деятельность частного судебного исполнителя при исполнении решений о порядке общения с ребенком возлагались на обоих родителей в равных долях, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции части второй пункта 1 статьи 118 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», а также абзаца третьего примечания к размерам оплаты деятельности частного судебного исполнителя, утвержденным приказом министра юстиции от 27 июня 2023 года.

Согласно оспариваемым нормам, оплата деятельности частного судебного исполнителя по принудительному исполнению судебного решения о порядке общения с детьми возлагалась на взыскателя и должника в равных долях. При этом в целом механизм исполнительного производства предусматривает возложение бремени неисполнения судебного решения на должника.

По мнению заявителя, действующий правовой механизм ограничил его родительские права, создав финансовые препятствия для личного общения с детьми, проживающими отдельно от него.

В своем решении Конституционный суд отметил, что расторжение брака, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не могут быть основанием для ограничения полноценного общения ребенка с обоими родителями и другими родственниками.

Также подчеркивается, что каждый родитель обязан непосредственно участвовать в развитии и воспитании ребенка. Механизм принудительного исполнения судебных решений должен обеспечивать реальную защиту интересов ребенка в поддержании семейных связей и не ставить их в зависимость от имущественного положения родителей.

Конституционный суд указал, что действующий порядок снижает эффективность обеспечения конституционной гарантии об обязательной силе судебного решения. Кроме того, он возлагает оплату деятельности частного судебного исполнителя на лицо, в пользу которого вынесено судебное решение.

По итогам рассмотрения Конституционный суд признал оспариваемые нормы не соответствующими Конституции и рекомендовал Правительству принять меры по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы оплаты деятельности частного судебного исполнителя по исполнительным документам об определении порядка общения с ребенком.

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