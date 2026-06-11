Подсудимых нельзя повторно заключать под стражу сверх предельного срока — Конституционный суд РК

Конституционный суд Казахстана рассмотрел обращения граждан, касающиеся сроков содержания подсудимых под стражей и порядка повторного ограничения личной свободы, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу КС.

Поводом для рассмотрения стали обращения о проверке на соответствие Конституции ряда норм Уголовно-процессуального кодекса. Они регулируют основания и порядок применения мер пресечения, а также сроки содержания подсудимого под стражей во время главного судебного разбирательства.

В первом случае заявитель указал на продление срока содержания под стражей уже после истечения установленного законом шестимесячного срока, который исчисляется со дня поступления дела в суд.

Во втором обращении речь шла о ситуации, когда после истечения двенадцатимесячного срока содержание под стражей было изменено на домашний арест. При этом суд одновременно допустил возможность повторного изменения меры пресечения на содержание под стражей.

Конституционный суд отметил, что право каждого на личную свободу гарантировано Конституцией. Арест и содержание под стражей допускаются только в предусмотренных законом случаях. Это означает, что в законе должны быть четко установлены не только основания, но и предельные сроки такого ограничения свободы.

В КС подчеркнули, что любое превышение предусмотренного законом срока содержания подсудимого под стражей нарушает конституционное право на личную свободу и противоречит принципу правовой определенности.

По итогам рассмотрения Конституционный суд признал не соответствующей Конституции часть третью статьи 342 УПК в части слов «по истечении срока, указанного в части второй настоящей статьи,». Также дано истолкование другим рассмотренным нормам, исключающее повторное содержание подсудимого под стражей после истечения двенадцатимесячного срока сверх предельно допустимого срока, предусмотренного УПК.

Правительству рекомендовано не позднее шести месяцев со дня опубликования итогового решения инициировать законопроект для приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда.

Ранее Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие пунктов и норм Трудового кодекса. Согласно норме трудовой договор с работником квазигосударственного сектора по инициативе работодателя подлежит расторжению в случае совершения им коррупционного преступления.