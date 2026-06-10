Увольнять за коррупцию разрешили не всех: решение Конституционного суда

Обязательное увольнение за коррупционное преступление должно применяться с учетом статуса работника, сообщили в Конституционном Суде.

Конституционный Суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие пунктов и норм Трудового кодекса. Согласно норме трудовой договор с работником квазигосударственного сектора по инициативе работодателя подлежит расторжению в случае совершения им коррупционного преступления.

История обращения

Гражданин был уволен работодателем в связи с признанием его виновным в совершении коррупционного преступления (дача взятки) с назначением дополнительного наказания пожизненного лишения права занимать должности в государственных организациях и субъектах квазигоссектора. По мнению гражданина, оспариваемая норма нарушает его конституционное право на свободу труда, поскольку он работал машинистом электровоза, а в настоящее время лишен возможности продолжать трудовую деятельность по специальности.

Позиция Конституционного Суда

Конституционный Суд указал, что данную норму необходимо применять во взаимосвязи с другими нормами действующих законов.

— Так, подпунктом 2 пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса установлено ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора для лиц, совершивших коррупционные преступления. К субъектам коррупционных преступлений Уголовным кодексом отнесены лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и лица, приравненные к ним. Определяющим критерием ограничений прав этих лиц является функциональный характер их деятельности. Таким образом, распространение оспариваемой нормы на всех работников квазигосударственного сектора без учета их функционального статуса приводит к несоразмерному расширению сферы ограничения права на труд, — сообщили в ведомстве.

Выводы Конституционного Суда

По итогам проверки Конституционный Суд признал соответствующим Конституции подпункт 2) пункта 1-1 статьи 52 Трудового кодекса во взаимосвязи с нормами Уголовного кодекса и Закона «О противодействии коррупции» в следующем истолковании:

— обязательное расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником квазигосударственного сектора коррупционного преступления применимо только в отношении лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Одновременно Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства с учетом принятого итогового решения Конституционного Суда, — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд Казахстана не усмотрел нарушений в норме о временном ограничении связи.