Конституционный суд Казахстана не усмотрел нарушений в норме о временном ограничении связи

Заявитель оспаривал применение данной нормы в судебном порядке, однако суды отказали ему в удовлетворении требований. По мнению гражданина, оспариваемая норма ограничивает его конституционные права на свободу слова и творчества, свободное получение и распространение информации любым не запрещенным законом способом, а также на доступ к информации и судебную защиту.

Согласно данной норме, в случаях, не терпящих отлагательств и способных привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых или совершаемых преступной группой, председатель Комитета национальной безопасности, его заместители, начальники территориальных органов либо лица, их замещающие, вправе временно приостанавливать работу сетей и средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и размещенной на них информации.

Такие меры могут приниматься в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченных органов в сферах связи, масс-медиа и Генеральной прокуратуры в течение 24 часов. Порядок их применения определяется совместным нормативным правовым актом субъектов оперативно-розыскной деятельности и уполномоченных органов в сферах связи и масс-медиа по согласованию с Генеральной прокуратурой.

По результатам проверки Конституционный суд не усмотрел противоречия Конституции в пункте 1-2 статьи 41-1 Закона «О связи».

В органе конституционного контроля отметили, что предусмотренные законом ограничения направлены не на произвольное ограничение права на свободное получение информации, а на защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, жизни и здоровья граждан.

Конституционный суд также указал, что данная мера носит временный характер и применяется для оперативного предотвращения или пресечения противоправных действий. При этом она не лишает человека права на свободное получение и распространение информации, гарантированного Конституцией.

Вместе с тем Конституционный суд отметил необходимость конкретизации оценочных понятий, установления разумных временных пределов применения таких мер, а также критериев ограничения без нарушения баланса публичных и частных интересов.

В этой связи Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства.

Ранее Конституционный суд Казахстана рассмотрел обращение гражданина, касающееся применения условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.